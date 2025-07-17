Координационный центр доменов .RU/.РФ анонсировал конференцию в Калининграде

В середине сентября в Калининграде пройдет 18-я международная конференция TLDCON 2025 (международная конференция администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы), организатором которой выступает координационный центр доменов .RU/.РФ. В течение 15 и 16 сентября участников ждёт насыщенная программа по теме управления интернетом и состояния доменного рынка.

«В программе TLDCON 2025 как традиционные темы — законодательство, регулирование, юридические вопросы, кибербезопасность, DNS Abuse, так и совершенно новые для этой конференции — подготовка кадров для регистратур и регистраторов и даже квантовые коммуникации. Также участников ожидают две интереснейших лекции от гуру отечественной и зарубежной IT-отрасли», — сообщают организаторы.

Работа конференции начнется вечером 14 сентября (его организаторы назвали «нулевым» днём): будут проведены две рабочие встречи: собрание региональной координационной группы по универсальному принятию стран СНГ и Восточной Европы и заседание Молодежного совета КЦ.

Принимающей стороной конференции выступает компания «Ардис», а местом проведения станет отель Holiday Inn. Мероприятие запланировано в гибридном формате, и принять участие в нём сможет каждый. Для тех, кто не сможет посетить конференцию лично, будет организована трансляция всех заседаний конференции на сайте TLDCON 2025, в ВК и на RUTUBE-канале Координационного центра.