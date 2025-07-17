«Аэрофлот» заявил о намерении выполнить «рекордное» число рейсов в Калининград

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«Аэрофлот» в августе будет выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Калининградом. Частота полётов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю. Таким образом, будет побит рекорд прошлого лета, когда авиакомпании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») выполняли до 166 рейсов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом вводится новый рейс SU6151/6152 авиакомпании «Россия», который будет выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Для повышения доступности билетов большая часть рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» будет выполняться на вместительных среднемагистральных самолетах Airbus A321 и Boeing 737-900. Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании «Россия» в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел.


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