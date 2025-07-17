Облвласти разрешили использовать под гостиницу участок на Нахимова в Светлогорске

Земельный участок по ул. Нахимова в Светлогорске может быть использован под гостиницу. Приказ о соответствующем разрешении, подписанный министром градостроительной политики области, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, на основании обращения АО «Мьёльнир Монтаж» принято решение «предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка „гостиничное обслуживание“ (код 4.7) применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:17:020010:9, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Нахимова».

«Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию», — уточняется в документе.