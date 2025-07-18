Проект капремонта отделения «Сбера» на ул. Челнокова прошёл экспертизу (фото)

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта внутреннего структурного подразделения «Сбера» на ул. Челнокова,11. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступила красноярская компания «Сибстройэксперт». Проектную документацию готовило ООО «Коммунпроектинвест» (Тамбов). Она же указана в качестве застройщика. Положительное заключение получено 17 июля 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная. Речь идёт о переформатировании отделения по формату «Сбер+».