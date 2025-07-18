Калининградский янтарный комбинат разработал «курицу — матрёшку» (фото)

Фото: Калининградский янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех разработал технологически-сложный сувенир «Курочка Ряба». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Янтарная несушка создана по принципу „матрешки“: внутри неё спрятаны яйцо, желток и цыплёнок из солнечного камня. Сувенир с сюрпризом представят на VIII Международном янтарном форуме в Москве», — говорится в сообщении.

«Курочка Ряба» представляет собой сувенирную матрёшку из четырех элементов. Композиция создана по мотивам русской народной сказки с использованием современных технологий обработки янтаря. Центральный элемент — сама курочка, собранная из более чем ста отдельных фрагментов. Внутри неё находится яйцо, каждая половинка которого украшена янтарной мозаикой. В яйце спрятан желток, а в желтке — миниатюрная фигурка цыплёнка, вырезанная из цельного куска натурального янтаря. Размер цыплёнка — 2 см. Общий вес сувенира — 764 грамма, при этом на производство было затрачено около двух килограммов сырья.

Все янтарные детали, в том числе глаза, бородка, хохолок и клюв, вырезаны мастерами из камня вручную. Цветными их сделали с помощью технологии прессования янтаря: под воздействием температуры и давления камню придают удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. Работа над сувениром продолжалась пять месяцев.

Автор идеи — Вячеслав Малышев, художник по янтарю, выпускник Российского университета традиционных художественных промыслов по специальности «Художественная резьба по кости». Три года назад Вячеслав обратил внимание на схожесть свойств кости и янтаря и решил попробовать свои силы в работе с новым материалом. После этого он переехал в Калининградскую область и присоединился к команде Янтарного комбината.

«Для сувенирной линейки к форуму была задана тематика по мотивам русской природы, пасторальных пейзажей. Я решил передать образ через свои детские воспоминания о деревенском доме моей бабушки. Для меня русская деревня — это куры, поля, приземистые домики. За этой простотой стоит многовековая история, свой уклад, традиции», — пояснил художник по янтарю Вячеслав Малышев.

«Сувенир не имеет аналогов и на данный момент изготовлен в единственном экземпляре. „Курочку Рябу“ можно увидеть с 31 июля по 3 августа на ВДНХ, на Международном янтарном форуме», — сказала заместитель генерального директора Янтарного комбината Майя Скворцова.

VIII Международный янтарный форум AmberForum’25 впервые пройдёт в Москве и объединит представителей бизнеса, искусства, науки, моды и туризма. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли.