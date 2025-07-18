В Гвардейске планируют снести исторический мост через Преголю (фото)

В Гвардейске на улице Дзержинского собираются заменить исторический железобетонный мост через реку Преголю новым автомобильным мостом. Судя по проекту, представленному в пятницу, 18 июля, жителям, реконструкция через демонтаж обойдётся почти в миллиард рублей. Выехавший на переправу губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что существующий мост действительно нуждается в реконструкции. При этом он не проговорил жителям, что мост будут реконструировать путём сноса старого и строительства нового.

«Он, конечно, требует ремонта. Я знаю, что проектно-сметную документацию уже подготовили. Александр Семёнович, — обратился Беспрозванных к заместителю председателя регионального правительства Александру Рольбинову, — вам поручение: совместно с главой подготовить схему объезда. Подготовьте в кратчайшие сроки план, чтобы мы осенью на бюджете рассмотрели его финансирование».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Глава региона сообщил, что реконструкция моста будет проходить в течение двух или трёх лет.

Судя по представленному во время встречи с жителями слайду, в ценах второго квартала текущего года реконструкция оценивается в 923,9 млн рублей.

Отметим, что в августе 2019 года ремонт моста уже оценивали в миллиард рублей. О том, что переправа находится в аварийном состоянии, отмечал Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

«Требуется, по предварительным оценкам, много, миллиард рублей. Но я очень надеюсь, что после экспертизы эта цифра уменьшится. <...> Понятно, этот мост стратегический, один из важнейших и соединяет муниципалитеты, является транзитной дорогой. Поэтому на него хочешь-не-хочешь придется находить средства, и уже в ближайшее время... Я думаю, что мы в следующем году обязаны уже начинать, в противном случае это уже просто уже плохо кончится», — сказал тогда глава региона и пообещал, что «выбьет» на ремонт федеральные ресурсы.

Мост через реку Прегель в Тапиау (довоенное название Гвардейска — прим. «Нового Калининграда») был построен в 1905-1910 годах. В ходе боевых действий Первой мировой войны он был разрушен, но восстановлен в межвоенный период.