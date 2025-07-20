Губернатора попросили восстановить здание, повлиявшее на ход штурма Кёнигсберга

Губернатора попросили восстановить здание, повлиявшее на ход штурма Кёнигсберга
Фото предоставлено Дмитрием Тюниным
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных попросили помочь в восстановлении дома № 5 на улице Калининградской в Знаменске, внутри которого накануне штурма Кёнигсберга под руководством советского военного инженера Арсения Максимова был смонтирован подробный макет города. Во время встречи с жителями Гвардейского округа в пятницу, 18 июля, предприниматель Дмитрий Тюнин, занимающийся организацией байдарочных сплавов в Знаменске, напомнил, что это здание вошло в историю, и поэтому его необходимо восстановить и сохранить для будущих поколений.

«Здание находится на въезде в Знаменск и оно практически разрушено, — сообщил Тюнин. — Практически 80 лет назад перед штурмом Кёнигсберга в этом здании собирался макет Кёнигсберга. На основании этого макета наши войска отрабатывали штурм города, это позволило сохранить множество жизней наших солдат. Табличка на здании висит, но оно разрушается. Больно смотреть на него. В начале этого года мы провели там масштабный субботник, к которому и и администрация подключалась со своими сотрудниками. Хотелось бы, чтобы вы взяли этот вопрос под контроль».

Здание до пожара. Фото: портал Prussia39

Тюнин также напомнил, что инженер Максимов, руководивший созданием макета, впоследствии стал главным архитектором Калининграда.

«У нас 80 лет победы и накануне 80-летие становления Калининградской области, поэтому про такой знаковый вопрос не могу не сказать», — заключил Тюнин.

Алексей Беспрозванных дал поручение главе Гвардейского округа Максиму Коломийцу, чтобы установить собственника объекта, чтобы разобраться в вопросе.

Отметим, что одноэтажное здание из красного кирпича с мансардным этажом и черепичной крышей, о котором шла речь, было построено в Велау (довоенное название Знаменска — прим. «Нового Калининграда») в начале XX века. В октябре 2002 года в нём произошёл пожар, после чего оно было заброшено. На текущий момент его состояние значительно ухудшилось.

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