Погода в Калининградской области 21 июля

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Днём в понедельник, 21 июля, в Калининградской области ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +27°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер северный 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +23°С, ночью +18°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +28°С, ночью +16°С, ожидаются умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром облачно, туман, днем облачно, вечером ясно, без осадков. Температура утром +20°С, днём +25°С, вечером +22°С. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днем в Калининграде и области до +25...+27°C (местами до +28°C), в прибрежной зоне +20...+24°C. Переменная облачность, местами возможны кратковременные ливни и грозы (преимущественно в центральной и восточной частях региона). В Калининграде, на западе и побережье осадки маловероятны. В прибрежной зоне в течение суток вероятна дымка/туман. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый (2-6 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 1 м.

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