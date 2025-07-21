Прокуратура требует вернуть в госсобственность землю вдоль берега Тыльжи под Неманом

Прокуратура добивается возврата в государственную собственность земельных участков, расположенных вдоль береговой полосы реки Тыльжа в Неманском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с требованиями закона полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования и не может быть приватизирована. По результатам проверки установлено, что земельные участки в пос. Гудково Неманского района общей площадью 13 тыс. кв. м, расположенные в пределах береговой полосы реки Тыльжа, неправомерно переданы в собственность юридического лица и гражданина», — отметили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с исками о передаче земельных участков в государственную собственность. Исковые заявления находятся на рассмотрении.