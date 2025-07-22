Ювелиры Янтарного комбината «превратили» янтарь в изумруд (фото)

Янтарный комбинат освоил новый вид огранки. Специалисты впервые придали балтийскому самоцвету форму и рисунок изумруда, сохранив при этом природные цвета янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для изумрудной огранки специалисты отобрали образцы прозрачного янтаря самой популярной среди переработчиков фракции — размером от 23 до 32 мм. Чтобы огранить достаточно мягкий от природы самоцвет, камень сначала подготовили в автоклаве: под воздействием давления и температуры его лишили влаги и пузырьков воздуха. Это сделало янтарь прочнее и позволило работать с материалом огранщику.

«Янтарный комбинат в очередной раз опроверг заблуждение о том, что балтийский янтарь не поддается огранке. Ранее, благодаря внедрению современных технологий, мы освоили алмазную огранку, и вот теперь наши специалисты придали янтарю форму и рисунок изумруда. В то же время, мы сохранили естественные оттенки янтаря — лимонный, вишневый и коньячный. В изумрудной огранке камень раскрылся по-новому, засверкал на солнце, но остался таким же теплым и приятным на ощупь», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Янтарного комбината Майя Скворцова.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

Изумрудную огранку от других видов отличает ступенчатость, срезанные углы и крупные грани. При этом большое значение в формировании рисунка играет свет. Преломляясь на различных плоскостях камня, он придает изделию особое сияние. Чем точнее рассчитаны углы и пропорции граней, тем ярче отражается свет и выразительнее блеск камня. В каждом «янтарном изумруде» специалисты создали по 57 граней.