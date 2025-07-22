Губернатор: онкоцентр должен стать научным центром

Все новости по теме: Онкоцентр

Онкологический центр должен стать научным центром, на основе которого разрабатываются новые технологии, выполняются новые и высокотехнологичные операции, а также используется высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии во вторник, 22 июля.

«Мы договорились все-таки, что ключевая задача этого центра не просто лечение первого уровня. Мы говорим о том, что это должно стать именно научной базой <...>, — отметил глава региона. — Ключевая задача, которую я требую и с руководителя центра, и в том числе с министра, чтобы этот центр стал один из самых лучших центров в стране по оказанию помощи онкобольным. Поэтому уверен, мы к этому придём. Сегодня у нас есть всё современнейшее оборудование, что-то мы ещё дополнительно приобретаем, исходя из тех потребностей, которые есть у нас, у калининградцев. Отзывы тоже получаем о работе онкологического центра. Вижу, что это очень положительные отзывы, и, конечно, будем дальше развивать эту работу».

Губернатор также отметил, что онкоцентр «по проекту и возможностям» считается «одним из самых лучших». Загрузка учреждения составляет 95%. Кроме того, если раньше жители региона были вынуждены ехать на лечение в другие регионы, то теперь большинство операций проходят в центре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter