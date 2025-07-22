Губернатор: онкоцентр должен стать научным центром

Онкологический центр должен стать научным центром, на основе которого разрабатываются новые технологии, выполняются новые и высокотехнологичные операции, а также используется высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии во вторник, 22 июля.

«Мы договорились все-таки, что ключевая задача этого центра не просто лечение первого уровня. Мы говорим о том, что это должно стать именно научной базой <...>, — отметил глава региона. — Ключевая задача, которую я требую и с руководителя центра, и в том числе с министра, чтобы этот центр стал один из самых лучших центров в стране по оказанию помощи онкобольным. Поэтому уверен, мы к этому придём. Сегодня у нас есть всё современнейшее оборудование, что-то мы ещё дополнительно приобретаем, исходя из тех потребностей, которые есть у нас, у калининградцев. Отзывы тоже получаем о работе онкологического центра. Вижу, что это очень положительные отзывы, и, конечно, будем дальше развивать эту работу».

Губернатор также отметил, что онкоцентр «по проекту и возможностям» считается «одним из самых лучших». Загрузка учреждения составляет 95%. Кроме того, если раньше жители региона были вынуждены ехать на лечение в другие регионы, то теперь большинство операций проходят в центре.