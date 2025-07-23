В России экстремистские сообщества приравняли к экстремистским организациям

В России экстремистские сообщества включили в понятие экстремистской организации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Новая редакция закона расширила понятие экстремистской организации. Теперь в их число будут входить и экстремистские сообщества, создатели, руководители или участники, уже осуждённые по делу об организации экстремистского сообщества.

Сведения об экстремистских организациях теперь будут включаться в соответствующий перечень Министерства юстиции России. Его наименование поменялось, в связи с чем положения закона запрещают распространять информацию об организации из списка.