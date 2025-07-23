КЖД: проезд автотранспорта через ж/д переезд у станции Владимиров закроют на сутки

Железнодорожники анонсировали закрытие на сутки для проезда автотранспорта ж/д переезда вблизи станции Владимиров. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«С 18:00 24 июля до 17:00 25 июля железнодорожный переезд, расположенный на участке автодороги Нивенское — Полевое, будет закрыт для движения автотранспорта в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами по замене стрелочного перевода на станции Владимиров. Калининградская железная дорога рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации и пользоваться схемой объезда», — отмечается в сообщении.