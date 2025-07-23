Верховный суд признал экстремистским «международное движение сатанизма». Его деятельность в России запрещена, сообщил «Коммерсант».

Иск о признании движения экстремистским подали Генпрокуратура и Минюст. Как отмечает издание, на заседании представители надзорного ведомства отметили, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.

Решение Верховного суда РФ вступило в силу немедленно. «Международное движение сатанизма» будет внесено в соответствующий федеральный список. С требованием запретить сатанизм, как отмечает «Коммерсант», ранее выступали также депутаты Госдумы.