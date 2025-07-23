В Гусеве экс-главу сельхозпредприятия отправили в колонию за коммерческий подкуп

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Гусевская городская прокуратура подержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего бывшего генерального директора сельскохозяйственного предприятия. Он признан судом виновным по п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В суде установлено, с июля по декабрь 2022 года подсудимый получил от индивидуального предпринимателя, оказывающего сельхозпредприятию услуги по перевозке грузов, незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 232 тыс. рублей. За вознаграждение обвиняемый обеспечил предпринимателю беспрепятственную работу на объектах организации на выгодных для него условиях по завышенным показателям, не соответствующим фактическому объему выполненных работ, а также подписывал акты приемки работ и передавал их на оплату. В результате таких действий организации причинен ущерб на сумму свыше 6 млн рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с конфискацией суммы незаконного вознаграждения в размере 232 тыс. рублей. Кроме того, по иску предприятия с подсудимого взыскан причиненный ущерб в размере более 6 млн рублей.

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