Объявлен сбор средств для годовалого калининградца, страдающего тяжелым недугом

Благотворительный фонд «Помощь» объявил сбор средств для годовалого калининградца, страдающего спастической тетраплегией и симптоматической эпилепсией. Мальчик нуждается в генетическом исследовании, на которое осталось собрать чуть больше 79 тысяч рублей.

Мальчик родился с пороком сердца. В четыре месяца ему сделали операцию, после которой у ребёнка произошел отёк мозга и обширный инсульт. Три недели Владислав боролся за жизнь. После этого малышу диагностировали ещё ряд диагнозов: острое нарушение мозгового кровоснабжения, спастический тетрапарез, атрофию зрительного нерва, эпилепсию. Влад переносит по 5-7 приступов в день, и это очень мешает ему нормально спать, питаться и развиваться. Если нагрузку от эпилепсии удастся снизить, то у его будут хорошие возможности, чтобы начать догонять ровесников.

Чтобы точно установить причину эпилептических приступов, Владу необходимо пройти сложную процедуру — секвенирование экзома. Это метод анализа информации ДНК, который поможет определить, генетическое ли это заболевание или нет. Если признают, что это генетическое отклонение, то мальчику смогут подобрать способ лечения, и необязательно, что подойдут противоэпилептические препараты.

Секвенирование экзома — достаточно дорогостоящая процедура, она не входит в программу ОМС. Елена воспитывает сына одна, она сейчас в декрете, а до этого работала преподавателем вуза. Все её сбережения уходят на обследование и реабилитацию сына. Поэтому вся надежда на тех, кто не сможет пройти мимо малыша, и окажет ему поддержку. Требуемая сумма составляла 96 000 рублей, часть средств уже удалось собрать. На сегодня остаток к сбору — 79 тысяч 430 рублей. Помочь Владу можно здесь.