Между Калининградом и Санкт-Петербургом запустили новое грузовое судно

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Фото: предоставлено ООО «Пеленг»

Между Калининградом и Санкт-Петербургом запустили новое грузовое судно «Елена». Об этом сообщила пресс-служба ООО «Пеленг», являющегося оператором судна.

«Елена» будет выполнять 3-4 рейса в месяц между портами Калининграда и Петербурга. Как сообщили в компании, габариты судна составляют 88 метров в длину и 12,5 метра в ширину, а высота борта составляет 7,7 метра. Его максимальная грузоподъёмность составляет 4,4 тыс. тонн.

«Ввод в эксплуатацию нового судна позволит расширить сервис для клиентов и осуществлять оперативную доставку генеральных и контейнерных грузов. Безопасность перевозок — приоритет для компании: судно прошло техническое освидетельствование Российского морского регистра судоходства и полностью соответствует всем требованиям безопасности, экологическим стандартам и техническим нормам», — говорится в сообщении оператора.

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