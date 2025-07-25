На побережье относительно сухо: прогноз погоды в Калининграде и области на выходные

Неделя завершится в Калининградской области умеренно тёплой погодой с локальными осадками. При этом на побережье и в областном центре будет относительно сухо. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В конце недели в атмосфере над регионом будет властвовать южная умеренная воздушная масса, связанная с барической ложбиной, которая обеспечит нам умеренно-тёплый температурный фон. И если по области на выходные будет даже жарковато и вряд ли обойдётся без конвективных процессов с локальными ливнями и грозами (преимущественно по востоку, северу и югу региона), то на побережье, как минимум в пятницу и субботу, осадки маловероятны, прояснений должно быть в достатке, а температура будет умеренной — без жары и холода. В Калининграде осадки в пятницу и субботу также маловероятны, тепло», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области +13...+16°C, в прибрежной зоне +16...+18°C, переменная облачность и по области вероятен туман, без осадков. Днём в Калининграде и области +24...+26°C, в прибрежной зоне +22...+24°C. Малооблачно, на побережье — без существенных осадков. В Калининграде осадки маловероятны. По области, особенно в континентальной части (Правдинский, Озёрский, Нестеровский, Гусевский, Черняховский, Краснознаменский районы) вероятны локальные ливни и грозы. Ветер переменный с южного/юго-западного ночью и утром на западный/северо-западный днём и вечером, слабый (2-4 м/с), при осадках порывистый.

На воскресенье прогноз будет уточняться. Предварительно, ночью +15...+18°C, переменная облачность, по области возможен туман. Днём в Калининграде и области до +24...+26°C, на побережье +20...+23°C, переменная облачность, днём и вечером по области не исключены ливни и грозы (преимущественно на юге и востоке региона — Правдинский, Озёрский, Гусевский, Нестеровский районы), на побережье и в Калининграде днём осадки маловероятны, вечером повысится шанс увидеть дожди. Ветер преимущественно северный/северо-западный, умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый.

Температура воды в Балтийском море у побережья около +19...+20°C.