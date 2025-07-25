Товары 18+ планируют продавать на маркетплейсах по биометрии

Власти планируют запуск пилотного проекта по продаже товаров с возрастными ограничениями через маркетплейсы при подтверждении возраста через биометрию. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко направил поддержанное президентом поручение в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль, пишут «Ведомости».

На старте пилота применять биометрию для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака в онлайне не планируется. В рамках поручения Дмитрия Григоренко рассматривается возможность применения Единой биометрической системы для подтверждения возраста в первую очередь при покупке энергетиков, а также пиротехники.