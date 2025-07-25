Комбинат Ростеха создал модную коллекцию с янтарными валенками и кокошниками (фото)

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Фото: Калининградский янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех создал коллекцию, в которой объединил традиционный русский стиль с балтийским самоцветом. В новой линейке янтарными стали валенки, варежки и кокошники. Изделия будут представлены 1 августа на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25, сообщила пресс-служба предприятия.

Новая коллекция Янтарного комбината получила название «Русская душа». В неё войдут 60 образов русского национального костюма с элементами янтаря. Создавать коллекцию ювелиры начали с валенок из овечьей шерсти. На каждую пару ушло от 3 до 15 граммов самоцвета в виде декоративных бусин. Зимние кокошники и варежки также декорированы натуральным балтийским камнем, возраст которого превышает 40 млн лет. В аксессуарах специалисты комбината впервые сочетают солнечный камень с мехом и шерстью. В ближайшее время коллекция пополнится кафтанами, сарафанами, телогрейками и косоворотками. Всего планируют использовать 5 кг янтаря.

Показ новой коллекции «Русская душа» состоится на главном подиуме VIII Международного янтарного форума AmberForum’25. В рамках мероприятия также планируют представить первое янтарное платье, созданное комбинатом в этом году.

«Готовясь к AmberForum’25, мы задумались, каким может быть янтарный стиль по-русски. Так впервые появились образы на основе русского национального костюма. Каждый янтарный элемент, прежде чем стать частью орнамента, прошёл сложную технологическую обработку — от автоклава до сверления. Над коллекцией работали лучшие мастера Дома янтарной моды. Результаты творческих экспериментов мы представим на первом в истории форума модном показе одежды с янтарём», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

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