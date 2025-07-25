В Госдуме разработали законопроект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Документ направлен на заключение в правительство, пишет ТАСС.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», — говорится в проекте закона.

Предполагается, что ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по РФ. Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. Сейчас прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля. «Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребёнка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти всё необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста», — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Идею поддержали в общественной палате. «Я считаю, что такая мера поддержки должна быть назначена для каждого ребенка, независимо от того, многодетная семья или нет. Бывают разные трудные жизненные ситуации. Можно дифференцировать как-то эту помощь, но такая поддержка всегда означала бы внимание государства к проблемам семей с детьми», — прокомментировал инициативу председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что палата проводила опрос в 2022 году, и тогда выплату в 10 тыс. рублей для школьников назвали самой запоминающейся и важной среди тех мер, которые действовали в отношении семей с детьми.