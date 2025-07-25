Власти Калининграда о QR-кодах на светофорах: наше изобретение ушло в регионы

Калининградский опыт установки табличек с QR-кодах на светофорах начали перенимать в других регионах. О том, для чего эти таблички нужны, и почему опыт показался полезным в большой России, в пятницу, 25 июля, журналистам сообщил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов.

«Зачем мы это делаем? В случае, если вы видите, что светофорный объект не работает по каким-то причинам, вы можете сразу по QR-коду сообщить об этом в ГДСР. В дальнейшем эта заявка передается сразу же в работу подрядчику. Когда вы по QR-коду переходите на сайт, там есть графа, где описывается проблематика, а привязка идёт к конкретному светофорному объекту», — объяснил Романов.

Далее чиновник объяснил, что придумали такие таблички в Калининграде и что новшество помогло бороться с бюрократизмом.

«Мы придумали это сами, потому что была проблема, — продолжил он. — У нас обработка писем 30 дней. И когда человек с активной жизненной позицией переходит дорогу и видит неработающий светофор, он пишет нам письмо. Потом оно идёт к нам в работу, и 30 дней мы его рассматриваем — по законодательству так. В дальнейшем мы ему отвечаем. К сожалению, со светофором 30 дней ждать опасно. Есть соответствующий ГОСТ. Чтобы сократить это время, мы придумали и внедрили вот такую обратную связь непосредственно с гражданином, где он нам сообщает о работе и функционировании светофора. Кстати, скажу так, что эта история от нас ушла в регионы».

«Мы сегодня учимся и стараемся делать в администрации так, чтобы жители города нам помогали оперативно увидеть, где у нас сбои, чтобы мы могли их устранить. Сотрудники ГДСР не могут стоять под каждым светофорным объектом и смотреть, работают они или не работают. А калининградцев с активной жизненной позицией мы очень любим», — добавила, выслушав своего подчинённого глава администрации Калининграда Елена Дятлова.