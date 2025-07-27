В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки БПЛА на Ленобласть

В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки БПЛА на Ленобласть
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. Информация опубликована в телеграм-канале воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту „Храброво“ отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:50, в аэропорту задерживается вылет 17 рейсов, отменено три. На прилёт в Калининград задерживается 25 рейсов. Отменено также три.

«Фонтанка» сообщает, что в воздушном пространстве Ленинградской области утром в воскресенье объявили опасность БПЛА. В Аэропорту «Пулково» ввели план «Ковёр». По заявлениям губернатора региона Александра Дрозденко, было сбито более десяти дронов. На момент публикации новости опасность атаки БПЛА в Ленобласти ещё не отменена.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter