В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки БПЛА на Ленобласть

В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. Информация опубликована в телеграм-канале воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту „Храброво“ отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:50, в аэропорту задерживается вылет 17 рейсов, отменено три. На прилёт в Калининград задерживается 25 рейсов. Отменено также три.