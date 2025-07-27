В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки БПЛА на Ленобласть

В «Храброво» сообщили об изменении расписания из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. Информация опубликована в телеграм-канале воздушной гавани.
«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту „Храброво“ отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:50, в аэропорту задерживается вылет 17 рейсов, отменено три. На прилёт в Калининград задерживается 25 рейсов. Отменено также три.«Фонтанка» сообщает, что в воздушном пространстве Ленинградской области утром в воскресенье объявили опасность БПЛА. В Аэропорту «Пулково» ввели план «Ковёр». По заявлениям губернатора региона Александра Дрозденко, было сбито более десяти дронов. На момент публикации новости опасность атаки БПЛА в Ленобласти ещё не отменена.