Приставы взыскали 980 тыс. с должника, арестовав его автомобиль и счета

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Калининградские приставы взыскали 980 тысяч рублей с должника, наложив запрет регистрационных действий в отношении автомобиля и арест на его банковские счета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Гражданин заключил договор беспроцентного займа с работодателем — строительной организацией. Возврат денежных средств производился путем ежемесячного удержания определенной суммы из заработной платы. Спустя время работодатель обанкротился, трудовые отношения прекратились. Однако обязательства по погашению займа остались, о чем калининградца уведомил назначенный в соответствии с законом конкурсный управляющий», — говорится в сообщении.

Заемщик уклонялся от погашения оставшейся части долга, тогда конкурсный управляющий обратился с иском в суд. В отделение судебных приставов по Ленинградскому району Калининграда поступил документ о взыскании с гражданина задолженности по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 980 тыс. рублей.

Мужчина уклонялся от требований, поэтому к нему применили меры принудительного взыскания: «В рамках возбужденного исполнительного производства был вынесен запрет регистрационных действий в отношении легкового автомобиля марки „КИА JОIСЕ“ 2000 г.в., а также наложен арест на банковские счета должника. Принятые меры подействовали: гражданин погасил задолженность в полном объеме. Ограничения со счетов и движимого имущества должника сняты».

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