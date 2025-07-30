Прокуратура потребовала ограничить доступ в здание бывшей воинской части Озёрска

Прокуратура Озерского района обратилась в суд с иском об ограничении доступа к заброшенному четырёхэтажному зданию бывшей воинской части, расположенному на улице Пограничной. Пресс-служба областной прокуратуры пояснила, что проверка была проведена с целью исполнить законодательство «в сфере градостроительной деятельности и защиты прав детей».

«Установлено, что на территории бывшей войсковой части в Озерске расположено 4-этажное нежилое здание, которое не имеет ограждения и находится в ветхом состоянии, в нем отсутствуют заполнения дверных и оконных проемов и имеется свободный доступ во внутренние помещения и на крышу», — уточняется в релизе.

Свободный доступ в объект, по мнению прокуратуры, «представляет угрозу безопасности граждан, в том числе детей». Ограничение доступа правоохранители возложили на администрацию муниципалитета. Исковое заявление на текущий момент находится на рассмотрении.

Отметим, что собственником здания с июня этого года является гендиректор конезавода «Веедерн» Тимур Шогенов (учредителем конезавода является сын покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Александр), который также является депутатом окружного совета Озёрского округа. Заброшенное здание было реализовано администрацией на торгах за 3,3 млн рублей.

О том, что у прокуратуры есть претензии, Шогенов узнал от «Нового Калининграда». Он пояснил, что на текущий момент занимается приспособлением объекта под швейную фабрику на 60 рабочих мест.

«Я планировал запустить фабрику в конце этого года, но здание просто в ужасном состоянии: все окна там выбиты, всё разворовано. Сейчас там идут строительные работы, но я, если честно, уже пожалел, что связался с этим», — заметил Шогенов.