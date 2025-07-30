Прокуратура потребовала ограничить доступ в здание бывшей воинской части Озёрска

Прокуратура потребовала ограничить доступ в здание бывшей воинской части Озёрска
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
Все новости по теме: Недвижимость

Прокуратура Озерского района обратилась в суд с иском об ограничении доступа к заброшенному четырёхэтажному зданию бывшей воинской части, расположенному на улице Пограничной. Пресс-служба областной прокуратуры пояснила, что проверка была проведена с целью исполнить законодательство «в сфере градостроительной деятельности и защиты прав детей».

«Установлено, что на территории бывшей войсковой части в Озерске расположено 4-этажное нежилое здание, которое не имеет ограждения и находится в ветхом состоянии, в нем отсутствуют заполнения дверных и оконных проемов и имеется свободный доступ во внутренние помещения и на крышу», — уточняется в релизе.

Свободный доступ в объект, по мнению прокуратуры, «представляет угрозу безопасности граждан, в том числе детей». Ограничение доступа правоохранители возложили на администрацию муниципалитета. Исковое заявление на текущий момент находится на рассмотрении.

Отметим, что собственником здания с июня этого года является гендиректор конезавода «Веедерн» Тимур Шогенов (учредителем конезавода является сын покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Александр), который также является депутатом окружного совета Озёрского округа. Заброшенное здание было реализовано администрацией на торгах за 3,3 млн рублей.

О том, что у прокуратуры есть претензии, Шогенов узнал от «Нового Калининграда». Он пояснил, что на текущий момент занимается приспособлением объекта под швейную фабрику на 60 рабочих мест.

«Я планировал запустить фабрику в конце этого года, но здание просто в ужасном состоянии: все окна там выбиты, всё разворовано. Сейчас там идут строительные работы, но я, если честно, уже пожалел, что связался с этим», — заметил Шогенов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter