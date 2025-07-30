В Калининграде сняли с рейса комика Хрусталёва из-за неадекватного поведения

В Калининграде в аэропорту «Храброво» сняли с рейса комика Дмитрия Хрусталёва из-за неадекватного поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Было установлено, что 46-летний мужчина, уроженец города Москвы нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Представителями компании нарушитель был отстранен от полета. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол», — приводит информагентство сообщение пресс-службы ведомства.

РИА пишет, что, по информации ряда телеграм-каналов, речь идёт о комике и телеведущем Дмитрии Хрусталёве. Его сняли с рейса из Калининграда в Москву. Отмечается, что он прилетал в регион, чтобы вести «Голосящий КиВиН». Хрусталёв «был сильно навеселе, донимал людей ещё в зоне выхода на посадку, а потом нагрубил стюардессе».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter