В Калининграде сняли с рейса комика Хрусталёва из-за неадекватного поведения

В Калининграде в аэропорту «Храброво» сняли с рейса комика Дмитрия Хрусталёва из-за неадекватного поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Было установлено, что 46-летний мужчина, уроженец города Москвы нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Представителями компании нарушитель был отстранен от полета. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол», — приводит информагентство сообщение пресс-службы ведомства.

РИА пишет, что, по информации ряда телеграм-каналов, речь идёт о комике и телеведущем Дмитрии Хрусталёве. Его сняли с рейса из Калининграда в Москву. Отмечается, что он прилетал в регион, чтобы вести «Голосящий КиВиН». Хрусталёв «был сильно навеселе, донимал людей ещё в зоне выхода на посадку, а потом нагрубил стюардессе».