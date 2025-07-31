Губернатор поручил проверить состояние мест памяти павших в Первой мировой войне

Все новости по теме: Память

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил главам администраций оценить состояние мест, посвящённых памяти павших в Первой мировой войне, и при необходимости привести их в порядок. Информацию об этом глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Калининградская область — единственный субъект, на территории которого боевые действия Первой мировой войны имели характер крупных сражений, оказавших влияние на судьбы мира, написал губернатор.

«Напоминаю органам местной власти, что более чем в половине муниципалитетов области есть места памяти той войны, а 1 августа в нашей стране отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. И хотя наша святая обязанность — содержать такие места в порядке круглый год, практика показывает, что именно „красные“ календарные даты — лучший повод вспомнить о своём долге», — отметил Беспрозванных. Помимо проверки состояния мест памяти, он поручил провести в конце недели памятные мероприятия.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter