Губернатор поручил проверить состояние мест памяти павших в Первой мировой войне

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил главам администраций оценить состояние мест, посвящённых памяти павших в Первой мировой войне, и при необходимости привести их в порядок. Информацию об этом глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Калининградская область — единственный субъект, на территории которого боевые действия Первой мировой войны имели характер крупных сражений, оказавших влияние на судьбы мира, написал губернатор.

«Напоминаю органам местной власти, что более чем в половине муниципалитетов области есть места памяти той войны, а 1 августа в нашей стране отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. И хотя наша святая обязанность — содержать такие места в порядке круглый год, практика показывает, что именно „красные“ календарные даты — лучший повод вспомнить о своём долге», — отметил Беспрозванных. Помимо проверки состояния мест памяти, он поручил провести в конце недели памятные мероприятия.