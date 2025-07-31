Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия газа в жилом доме в Ладушкине

Прокуратура Багратионовского района организовала проверку по факту отсутствия газа в многоквартирном доме на ул. Сосновая в Ладушкине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выезда было установлено, что в одном из восьми жилых помещений произошла утечка газа, из-за чего жители многоквартирного дома длительное время находились без газоснабжения.

После вмешательства прокуратуры предоставление коммунальной услуги в жилом доме восстановлено. По результатам проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании в части содержания общего имущества. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.