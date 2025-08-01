Капремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 оценили в 185,6 млн рублей

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Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до Улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Согласно проекту контракта, исполнителю работ предстоит демонтировать старые рельсы, устроить основание из песка и щебня, уложить прямые и кривые участки пути элементами из рельсов Т-62 на железобетонных шпалах, выправить их, сварить стыки, установить путевые тяги и монтировать электросоединение, а также восстановить газоны, провести благоустройство и др. Ремонт необходимо провести в течение 130 дней с даты подписания контракта.

Заказчиком работ является МКУ «ГДСР». Начальная (максимальная) цена лота составила 186,5 млн рублей. На конкурс заявились два участника. Победителем выбрали компанию, предложившую 185,6 млн рублей за капремонт. На момент публикации новости данные подрядчика неизвестны.

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