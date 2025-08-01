В микрорайоне Космодемьянского на месте отделения полиции хотят сделать парковку (фото)

В микрорайоне Космодемьянского на месте отделения полиции хотят сделать парковку (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В микрорайоне имени Александра Космодемьянского собираются снести здание отдела полиции (дом № 105 на улице Карташева). По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, решение о сносе было принято после того, как оно было обследовано.

Дятлова призналась, что поначалу ей хотелось сохранить объект довоенной постройки, но обследование показало, что вкладывать в него деньги «экономически нецелесообразно».

«Здание ветшало и пришло в негодность. В прошлом году мы приобрели помещение на улице Каблукова, где был открыт опорный пункт полиции, и в этом микрорайоне появился участковый», — уточнила чиновница.

Директор ДК «Машиностроитель» Алексей Бубенцов оказался заинтересован в том, чтобы снести здание, так как рядом с домом культуры нет автомобильной парковки.

«Подрядчик, который занимается демонтажом, приступил к работе со значительной экономией. Он должен до 8 августа провести полный демонтаж здания. Всё, что можно было разобрать руками, они уже разобрали», — пояснил Бубенцов.

Очищенный от постройки участок соседствует со сквером за домом культуры, по которому уже два года ведутся подготовительные работы к благоустройству. Его, как уверяет Бубенцов, могут приспособить под парковку как частично, так и полностью. Кроме того, там могут сделать «интерактивную зону для детского развития».

Елена Дятлова добавила, что освободившуюся территорию точно не отдадут застройщикам.

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