С начала года в Калининградскую область ввезли около 1,2 тыс. тонн арбузов и дынь

С начала года в Калининградскую область ввезли около 1,2 тыс. тонн арбузов и дынь
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала 2025 года в Калининградскую область ввезли около 1,2 тыс. тонн арбузов и дынь. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора в своём телеграм-канале.

Ведомство отметило, что это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, когда ввезли 782 тонны. Большая часть продукции поступила из Турции — около 1,1 тыс. тонн арбузов и 27 тонн дынь. Кроме того, ягоды поставлялись из Бразилии (29 тонн) и Коста-Рики (30 тонн), а небольшие партии — около 24 тонн — импортировали из Сербии и Панамы.

«Партии арбузов и дынь сопровождались фитосанитарными сертификатами. Карантинный фитосанитарный контроль и лабораторные исследования Калининградского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ не выявили карантинных объектов в отобранных образцах. Вся продукция направлена для реализации на оптовые рынки и в розничные торговые сети», — говорится в сообщении.

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