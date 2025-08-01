Директора фирмы обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов по ремонту дорог

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Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Благоустройство территорий асфальтобетоном», который обвиняется в хищении бюджетных средств на общую сумму 3,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

«По версии следствия, в 2018-2022 гг. директор организации, не являющейся плательщиком налога на добавленную стоимость, заключил муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог в Зеленоградске и Светлогорске. При этом обвиняемый предоставил заказчикам фиктивные документы о приобретении товаров и услуг у организаций — плательщиков НДС, фактически не оказывающих поставок в рамках исполнения данных муниципальных контрактов. В результате таких действий обвиняемый похитил бюджетные денежные средства на общую сумму 3,9 млн рублей. На имущество фигуранта наложен арест», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативно получить комментарий в ООО «Благоустройство территорий асфальтобетоном» «Новому Калининграду» не удалось.

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