В МВД предупредили о мошеннических звонках от имени сотрудников военкомата

Мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников военкомата. Об этом сообщают в телеграм-канале УБК МВД России.



«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Самое главное — для этих целей просят назвать смс-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале „Госуслуги“», — рассказывают в ведомстве и напоминают, что единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок.

«Если от вас кто-либо требует сообщить код из СМС, сразу же прекращайте разговор», — говорится в сообщении.