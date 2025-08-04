Эксперты рассказали, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в регионе

Эксперты рассказали, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в регионе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области полный комплект из новой школьной одежды, обуви и канцелярии для мальчика будет стоить 14 тыс. рублей. При покупке «с рук» тот же самый набор обойдется в 8,7 тыс. Для девочки аналогичный комплект в среднем стоит 14,2 тыс. рублей в новом виде и 8,4 тыс. в ресейле. Такие данные приводят аналитики «Авито».

Продажи пиджаков для мальчиков за год выросли на 54%, а брюк — на 21%. Рубашки стали покупать чаще на 17%. Кроме того, ботинки и туфли в июле покупали на 41% чаще, чем в июне. Такой комплект в среднем стоит 4,6 тыс. руб. в новом виде и 3,2 тыс. руб. в ресейле.

Продажи пиджаков для девочек также выросли — на 25%. Чтобы собрать костюм, в отличие от мальчиков, им зачастую покупают юбки — их за месяц стали покупать чаще на 46%. Помимо прочего, на 49% выросли продажи блуз и рубашек. Туфли для девочек стали покупать менее активно — на 8% реже. В общей сложности такой новый комплект в среднем обходится в 4,9 тыс. руб., а «с рук» — в 3,3 тыс.

Спортивный костюм для мальчика в среднем обходится в 2,5 тыс. руб. в новом виде и в 1,8 тыс. в ресейле, а для девочки — 2,4 и 1,4 тыс. руб. соответственно.

Число продаж моделей эргономичных рюкзаков за месяц выросли на 83%. На 40% также чаще стали покупать пеналы с наполнением. Продажи тетрадей выросли на 50%. Такой комплект канцелярии в среднем стоит 6,9 тыс. руб. в новом виде и 3,7 тыс. в ресейле. Помимо прочего, новый комплект из стола и кресла для учебы дома в среднем обходится в 23 тыс. руб., а при покупке «с рук» — в 10 тыс.

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