Олень, угорь, камбала: мастер показал витраж для ресторана в Зеленоградске (фото)

Мастер Александр Полежаев заканчивает работу над витражами, которые должны украсить дверь ресторана «Телеграф» (исторического здания почтамта) на Курортном проспекте Зеленоградска. Установка витражей, по словам мастера, планируется во второй половине августа.

На одной панели изображены местные рыбы: угорь, камбала, форель, на другой — животные: олень и утка. «Эскиз нарисовала архитектор Наталья Пьянкова, — рассказывает Александр Полежаев. — В витраже использовал больше двадцати цветов. Они неброские, но когда на стекла будет падать свет, всё, поверьте, заиграет!»

Работы мастера-витражиста Александра Полежаева можно увидеть в Калининграде, Советске, Черняховске, Зеленоградске, Светлогорске, Железнодорожном. Часть витражей изготовлена по заказу регионального Фонда капремонта, другая — частные заказы. К числу последних относятся и витражи для зеленоградского ресторана.

По данным краеведческого портала prussia39.ru, здание почтамта в бывшем Кранце на Кенигсбергер-штрассе возведено в стиле историзма с элементами неоготики из полнотелого красного керамического кирпича в 1896 году. В нём размещались почта, телеграф и служебная квартира почтмейстера. В послевоенные годы оно использовалось по первоначальному назначению, в нём располагался телеграф. Несколько лет назад собственник имущества — компания Ростелеком — выставил его на торги. Сейчас здание находится в частной собственности, первый этаж занимает ресторан балтийской кухни «Телеграф».

Здание с 23 марта 2007 года имеет статус объекта культурного наследия местного значения.