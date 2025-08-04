Зоопарк намерен инициировать запрет на продажу красноухих черепах в Калининграде

Калининградский зоопарк намерен инициировать запрет на продажу красноухих черепах на территории Калининградской области. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова сообщила во время общения с журналистами и главой администрации Калининграда Еленой Дятловой. Соколова пояснила, что приобретённые для детей черепахи вырастают до внушительных размеров из-за чего горожане избавляются от них, выпуская в городские водоёмы, где не имеющие естественных врагов хищники успешно зимуют и истребляют другие виды.

«Чаще всего люди приходят к нам. Мы не берём их, потому что у нас нет возможности принять их со всего Калининграда, — объясняет Светлана Соколова. — Тогда люди выпускают их в водоёмы. Так как это животное Северной Америки, оно очень хорошо приживается у нас».

Директор зоопарка предложила инициировать совместный с региональным минприроды запрет на торговлю этими животными на территории Калининградской области.

«Это инвазивный вид, он в чёрном списке. Продавать их у нас немыслимо», — добавила Соколова.