Зоопарк намерен инициировать запрет на продажу красноухих черепах в Калининграде

Зоопарк намерен инициировать запрет на продажу красноухих черепах в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк намерен инициировать запрет на продажу красноухих черепах на территории Калининградской области. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова сообщила во время общения с журналистами и главой администрации Калининграда Еленой Дятловой. Соколова пояснила, что приобретённые для детей черепахи вырастают до внушительных размеров из-за чего горожане избавляются от них, выпуская в городские водоёмы, где не имеющие естественных врагов хищники успешно зимуют и истребляют другие виды.

«Чаще всего люди приходят к нам. Мы не берём их, потому что у нас нет возможности принять их со всего Калининграда, — объясняет Светлана Соколова. — Тогда люди выпускают их в водоёмы. Так как это животное Северной Америки, оно очень хорошо приживается у нас».

Директор зоопарка предложила инициировать совместный с региональным минприроды запрет на торговлю этими животными на территории Калининградской области.

«Это инвазивный вид, он в чёрном списке. Продавать их у нас немыслимо», — добавила Соколова.

О проблеме продажи красноухих черепах в зоопарке сообщали уже не раз. Например, в 2023 году там рассказали, что эти животные «самые непристраиваемые существа на свете».

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