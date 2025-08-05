В Гурьевском округе четыре закупки на снос домов приостановлены по жалобам

В Гурьевском округе приостановлены по жалобам четыре закупки на снос домов. Судя по порталу Госзакупок, определение поставщика остановил один и тот же предприниматель, подавший жалобы в ФАС.

За 4 августа Дмитрий Копытов пожаловался на закупки по сносу трёх домов в Гурьевске (д. 11 на улице Советской; д. 7 на улице Крайней; д. 19 на Калининградском шоссе), а также по сносу дома 23 на улице Шатурской в Васильково. Он уверяет, что его заявки на торги не поступили оператору «из-за технического сбоя».

«Оператором площадки было принято решение о приостановлении процедуры. На следующий день были проведены торги, при этом заказчик или электронная площадка не разместили данные в ЕИС о процедуре приостановки торгов. На момент подачи жалобы статус торгов по-прежнему значится как „работа комиссии“. Таким образом я был лишён возможности участвовать в торгах поскольку в ЕИС не была отражена информация о приостановке торгов и назначении новой даты», — говорится в тексте жалобы.

Стоит отметить, что во всех случаях торги проходили со значительным снижением первоначальной цены контракта. К примеру, на снос дома 11 на улице Советской администрацией выделялось 2,67 млн рублей, но победитель торгов снизил её до 93 тысяч рублей. На снос дома 7 на улице Крайней выделяли 3,43 млн рублей, а торги выиграл подрядчик, снизивший эту цену до 81,9 тысяч рублей. В двух других случаях цена снижалась с 1,76 млн рублей до 86,7 тысяч и с 1,76 млн рублей до 184,7 тысяч.