В Московском районе Калининграда выявили очаг инфекционной болезни собак. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

Эпизоотическим очагом лептоспироза собак определена квартира на улице Луганской. В нём, согласно документу от региональной Службы ветеринарии, запрещается посещение территории посторонними лицами за исключением специалистов по ликвидации инфекции и жителями этой квартиры. Документ также устанавливает запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных на территорию эпизоотического очага, сбор, обработку, хранение вывоз и использование биологических материалов для искусственного осеменения восприимчивых животных, а также заготовку и вывоз кормов и инвентаря, с которым контактировали больные восприимчивые животные.

Неблагополучной признаётся территория в радиусе 1 км от эпизоотического очага. В ней власти установили запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других событий, связанных со скоплением восприимчивых животных. Отмечается, что ограничения устанавливаются на срок до выполнения всех мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами.

В правительстве Калининградской области пояснили «Новому Калининграду», что лептоспироз установили у собаки, которая проживает в доме на улице Луганской. Сейчас животное проходит курс лечения. По заявлениям властей, во всех помещениях, в том числе общего пользования, специалисты провели дезинфекцию. При этом домашних животных, содержащихся в неблагополучном пункте, необходимо вакцинировать против лептоспироза.

«Лептоспироз — инфекционная болезнь крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз, собак, лисиц, песцов, нутрий (далее — восприимчивые животные). Лептоспирозом болеет и человек. Клиническими признаками лептоспироза являются желтушное окрашивание слизистых оболочек, кожи (у свиней отмечается только у новорожденных поросят), лихорадка, некрозы слизистых оболочек и кожи, гемоглобинурия, гематурия, анемия, атония желудочно-кишечного тракта, аборты, рождение мертвого или нежизнеспособного потомства. Возможно бессимптомное течение болезни», — разъяснили власти.

Так, источниками заражения являются дикие и домашние животные, болеющие лептоспирозом или имеющие в организме лептоспиру. Их выделения заражают почву и воду, а также попадают в продукты питания. При этом заразиться инфекцией контактным путём может и человек. Власти отметили, что зачастую это происходит через воду.

«Основой профилактических мероприятий является ограничение контактов с возможным источником инфекции. Домашним животным следует делать прививку от лептоспироза. Не допускать в свой дом грызунов, не употреблять сырую воду, тщательно проводить термическую обработку пищи», — сообщили в правительстве региона.