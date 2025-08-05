«Дети хулиганили»: почему на крыше супермаркета в Калининграде не играют в футбол (фото)

В Калининграде на крыше супермаркета «Спар», расположенного на углу улицы Артиллерийской и Липовой аллеи, построено футбольное поле, на которое уже несколько лет не пускают посетителей. О том, что кроме поля для минифутбола площадка включает в себя два стола для настольного тенниса и территорию для занятий гимнастикой, сообщила калининградка Елена Кузьмина. В сообщении на стене губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» она пожаловалась, что деньги на благоустройство были потрачены впустую.

«Деньги вложены, а дальше всё травой зарастёт?» — написала она.

В пресс-службе мэрии Калининграда Кузьминой пояснили, что у здания есть собственник, и «администрация не вправе вмешиваться в его деятельность».

«Администрация не может направить предписание или подобный документ, так как это частная собственность», — добавили в пресс-службе.

Заместителя гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев пояснил «Новому Калининграду», что супермаркет также не имеет отношения к спортплощадке.

«Это не имущество „Спара“, — уточнил Елаев. — Эксплуатируемая кровля входит в состав общего имущества многоквартирного дома, к которому пристроен магазин, то есть теннисные столы и площадки являются собственностью жильцов. Соответственно, эксплуатировать их должны они вместе с управляющей компанией дома».

Далее выяснилось, что площадку действительно обслуживает управляющая компания «ВСК». Её представитель рассказал «Новому Калининграду», что площадка проработала всего около года с момента заселения многоквартирного дома, после чего её попросили закрыть сами жильцы.

«Дети там хулиганили, с крыши бросали что-то, — сообщила представительница „ВСК“. — Решение о закрытии доступа на площадку было принято на собрании собственников квартир жилого дома. Это была их инициатива. Мы понимаем, что кому-то это может не нравиться, однако решение принималось большинством голосов».