В Калининграде отправили в СИЗО обвиняемого в госизмене мужчину

В Калининграде отправили в СИЗО обвиняемого в госизмене мужчину
Фото: Калининградский областной суд
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В Калининграде отправили в СИЗО обвиняемого в госизмене 40-летнего мужчину. Об этом сообщил Калининградский областной суд в своём телеграм-канале.

Заседание прошло в Центральном районном суде. Следствие считает, что летом 2020 года обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве с компанией, действовавшей в интересах правительства и оборонных ведомств США, для сбора и передачи информации, в том числе носящей закрытый характер, по производству электронных двигателей коррекции космических спутников. Этим занималось АО «Ф.», чьим бывшим сотрудником мужчина и являлся. Информацию о технологиях создания двигателей он передавал с июля 2021 года по декабрь 2023-го.

Ходатайство о заключении обвиняемого под стражу подал следователь. Он указал, что мужчина, осознавая тяжесть преступления, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.

«Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

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