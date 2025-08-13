Башкирова сообщила о фейковом решении о сокращении финансирования госучреждений

Постановление регионального правительства о сокращении финансирования государственных учреждений является фейковым. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

Она отметила, что документ якобы подписан зампредом правительства — министром развития инфраструктуры Александром Рольбиновым. Подставной документ подразумевает сокращение финансирования госучреждений из сфер дорожной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования и социальной поддержки.

«В фейковом документе утверждается, что высвободившиеся средства будут направлены на покрытие расходов по региональной выплате военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ», — сообщила Башкирова.

