СК возбудил уголовное дело о взятке при выполнении гособоронзаказа в Калининграде

Следственный комитет возбудил уголовное дело получению взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК России в своём телеграм-канале.

Уголовное дело заведено в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Михаила Саркисова. Его обвинили в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Следствие установило, что в период с 2022 по 2023 годы между ООО «Комплитстрой групп» и государственным заказчиком были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму свыше 800 млн руб. Курировать их исполнение должен был Саркисов.

С января по июнь 2024-го обвиняемый получил от руководителя компании-подрядчика взятку за общее покровительство при выполнении. Из-за этого условия контрактов не были выполнены, а Министерству обороны России причинили материальный ущерб.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.