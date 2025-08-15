Власти: 21 и 28 августа меняется расписание поездов гурьевского направления

В связи с работами по замене стрелочных переводов на станции Дзержинская-Новая 21 и 28 августа вносятся изменения в расписание движения утренних поездов гурьевского направления. Об этом сообщает мининфраструктуры Калининградской области.

Так, пригородный поезд сообщением Гурьевск-Новый — Голубево (отправлением из Гурьевска в 7:20) будет прибывать на станцию Голубево на 5 минут позже — в 8:20. Поезд сообщением Голубево — Калининград-Южный отправится со станции Голубево на 5 минут раньше — в 9:35.

Время прибытия и отправления данных поездов по остальным станциям маршрута остаётся без изменений.