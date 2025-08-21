Одеваться придётся по-осеннему: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Одеваться придётся по-осеннему: прогноз погоды в Калининграде на выходные
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
В выходные в регионе ожидается холодная ветреная погода с интенсивными осадками. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Над Балтикой, как ожидается, сформируется циклоническая система, которая затянет с севера холодные воздушные массы, граничащие по характеристикам с арктическими: ночи будут холодными (до +7...+10°С по области), а днём температура вряд ли превысит +16...+18°С.

«В условиях барического градиента на выходные ждём сильный северо-западный ветер (предварительно, порывы до 14-18 м/с, особенно на побережье). В течение суток конвективные процессы принесут локальные кратковременные ливни, местами не исключены грозы. В общем, одеваться придётся по-осеннему», — говорится в сообщении.

