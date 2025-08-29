Погода в Калининградской области 29 августа

В пятницу, 29 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими дождями. Вероятность осадков — 63%. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +25°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с, с порывами до 10 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт. ст. Относительная влажность 77%. Температура воды: 16,7°. Продолжительность светового дня — 13 часов и 59 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +18°С. Умеренные дожди вероятны на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +19,9°С, днём потеплеет до +22,8°С, вечером похолодает до +16,8°С. Влажность — до 76%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду с небольшим дождём. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +20...+25°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», допустимый риск для Калининграда, западной, центральной и некоторых районов восточной части области (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Гвардейский, Правдинский, Полесский, Черняховский, Славский, Неманский, частично Гусевский, Озёрский и Краснознаменский районы) связан с вероятностью локальных гроз во второй половине дня и вечером с риском выпадения града диаметром до 2-3 см, а также вероятностью возникновения шквалов до 17-23 м/с.