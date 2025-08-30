Погода в Калининградской области 30 августа

В субботу, 30 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими дождями. Вероятность осадков — 65%. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +22°С, ночью столбик термометра опустится до +15°С. Ветер северо-западный, 2 м/с. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует дневную температуру в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске +21°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +17°С. Умеренные дожди вероятны на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +16,2°С, днём потеплеет до +19,8°С, вечером +18°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду с небольшим дождём. Ветер ночью западный, юго-западный, днём северо-западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днём +19...+23°С. Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу «ночью +17...+19℃, облачно/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в Калининграде, на побережье и западе региона +19...+22℃, по востоку региона (Черняховский, Нестеровский, Гусевский, Озерский, Краснознаменский, Правдинский рн до +23...+25℃). В течение суток облачно/облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди (преимущественно утром, в первой половине дня и вечером, местами возможны грозы). Ветер переменных направлений, слабый (2-5 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 754 до 756 мм.рт.ст».