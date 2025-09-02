Погода в Калининградской области 2 сентября

Днём во вторник, 2 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха составит +26°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 756 мм рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +24°С, ночью +17°С, умеренный дожь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +27°С, ночью +13°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно. Температура утром +19°С, днём +26°С, вечером +21°С. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днём в регионе воздух прогреется до +23...+26°C (местами до +27°C). «Утром и днем переменная облачность, местами возможны небольшие дожди (преимущественно утром). Вечером (после 16-17 ч.) вероятны ливни и грозы, в особенности в Калининграде, западной, центральной, южной и северной частях региона (Зеленоградский, Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Полесский, Черняховский, Славский, Неманский, Правдинский районы). При грозах местами возможен град и шквалистое усиление ветра, — прогнозируют синоптики-любители. — Ветер ночью, утром и днем восточный/юго-восточный, вечером переменный — слабый/умеренный (3-7 м/с), при грозах возможны шквалы до 15-20 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 758 до 756 мм рт. ст.»