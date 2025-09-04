Прокуратура добилась возврата в госсобственность участка берега реки Гурьевки

По иску природоохранной прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок, расположенный в береговой полосе реки Гурьевка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в нарушение требований законодательства часть земельного участка в п. Дорожный Гурьевского района, расположенная в границах береговой полосы водного объекта, находится в собственности физического лица. При этом по закону данная территория предназначена для общего пользования и не может быть приватизирована.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании отсутствующим права собственности ответчика на земельный участок. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, часть земельного участка площадью более 900 кв.м возвращена в государственную собственность.