11 сентября временно меняется расписание электричек на двух направлениях

Все новости по теме: КЖД

11 сентября в связи с проведением работ по ремонту пути на станции Калининград-Пассажирский планируют внести изменения в расписание и маршрут движения утренних пригородных поездов сообщением Гурьевск — Голубево и Багратионовск — Калининград. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

Пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, после Северного вокзала будет следовать через остановочные пункты Киевская и Ласкино без захода на Южный вокзал и остановочный пункт Ангарская. На станцию Голубево рельсовый автобус прибудет на 10 минут раньше в 8:05.

В обратный путь со станции Голубево поезд отправится на 10 минут раньше — в 9:30, проследует через остановочные пункты Ласкино и Киевская, минуя остановочный пункт Ангарская. Время прибытия на Южный вокзал — 9:45.

На Багратионовском направлении 11 сентября не будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся со станции Багратионовск в 6:15.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter