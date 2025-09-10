11 сентября временно меняется расписание электричек на двух направлениях

11 сентября в связи с проведением работ по ремонту пути на станции Калининград-Пассажирский планируют внести изменения в расписание и маршрут движения утренних пригородных поездов сообщением Гурьевск — Голубево и Багратионовск — Калининград. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

Пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, после Северного вокзала будет следовать через остановочные пункты Киевская и Ласкино без захода на Южный вокзал и остановочный пункт Ангарская. На станцию Голубево рельсовый автобус прибудет на 10 минут раньше в 8:05.

В обратный путь со станции Голубево поезд отправится на 10 минут раньше — в 9:30, проследует через остановочные пункты Ласкино и Киевская, минуя остановочный пункт Ангарская. Время прибытия на Южный вокзал — 9:45.

На Багратионовском направлении 11 сентября не будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся со станции Багратионовск в 6:15.