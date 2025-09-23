В аэропорту «Храброво» задерживается 24 рейса, 4 отменены

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 09:30 задерживается прилёт и вылет 24 рейсов. Четыре рейса были отменены.

На вылет задерживается семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару и Казань. Два рейса в московский аэропорт «Шереметьево» отменили. Ожидают дольше обычного пассажиры 17 рейсов в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Кроме того, отменены два рейса по направлению «Москва/Шереметьево — Калининград».

Задержки связаны с введением 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту «Шереметьево». «Аэрофлот» сообщал, что авиакомпания вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. «Аэрофлот» планирует войти в штатный режим выполнения расписания до конца дня.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.


